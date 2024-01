Am 4. Juli 2007 wurde Jonah Kusi-Asare im schwedischen Solna geboren, durchlief hernach in seiner Jugend die Ausbildungsabteilungen von IF Brommapojkarna und AIK Solna und steht nun vor einem Wechsel zum deutschen Serien- und Rekordmeister FC Bayern München. Das 19-jährige Mittelstürmertalent, das bei mehreren namhaften Top-Teams in Europa Begehrlichkeiten geweckt haben soll, sei laut Sky die "Wunschlösung" von Ex-FC Red Bull Salzburg- und nunmehr FCB-Sportdirektor Christoph Freund... Auch sein Vater ist hierzulande kein "Unbekannter".

Hat schon bei den Roten Bullen stets den "richtigen Riecher" bei Transfers bewiesen und hat nun auch beim FC Bayern München immer wieder Top-Talente "an der Angel": Sportdirektor Christoph Freund.

Fußball-DNA in die Wiege gelegt bekommen - Vater hat GAK-Vergangenheit

Manch Fußball-Nostalgiker erinnert sich womöglich noch an den Namen Jones Kusi-Asare, der in der Saison 2002/03 im GAK-Dress für Furore sorgte. In der steirischen Landeshauptstadt gelangen dem Angreifer für die Rotjacken in 33 Spielen neun Tore, wurde in diesem Jahr auch der ÖFB-Cup gewonnen, in welchem im Finale just Stadtrivale SK Sturm Graz niedergerungen wurde und der heute 43-Jährige dabei eine entscheidende Torbeteiligung beisteuerte.

Sein weiterer Werdegang führte den Offensivakteur, der in Ghana geboren wurde, nach Schweden und Dänemark, wo er für gleich mehrere namhafte Klubs im Einsatz war. Auf seiner Vita findet sich auch der Double-Gewinn 2005 mit Djurgardens IF, ehe er 2012 seine Karriere beendete.

Sohn tritt in große Fußstapfen und legt Karriere-"Meilenstein" hin

Als Jones seine Fußballschuhe an den Nagel hing, war sein Sohn Jonah Kusi-Asare gerade einmal vier Jahre alt. Zwölf Jahre später wechselt dieser laut Sky-Informationen für eine Ablösesumme von rund 4,5 Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München, um dort vorerst in der U19 zum Einsatz zu kommen. Der baumlange, 1,96-Meter-Hüne im Angriffssektor gilt als mitunter größtes schwedisches Talent überhaupt und kam auch bereits für die Nachwuchsnationalmannschaft der U16 und U17 zum Einsatz.

Der 16-Jährige verzeichnete bei AIK Solna in der höchsten schwedischen Liga heuer erst magere vier Kurzauftritten und galt schon seit Längerem als absoluter "Wunschkandidat" von Sportdirektor Christoph Freund. Nachdem der Youngster bereits 2022 zweimal "zur Probe" beim deutschen Abomeister trainierte, stach dieser nun - auch mit dem Einverständnis der Familie - im Transferpoker weitere Interessenten aus.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty