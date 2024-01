Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen ist angeblich an dem spanischen Fußball-Nationalspieler Marco Asensio interessiert. Wie der Pay-TV-Sender Sky berichtete, prüft die Rheinländer eine Verpflichtung kurz vor Ende der Wintertransferperiode. Der dreimalige Champions-League-Sieger mit Real Madrid sei wechselwillig, ein Transfer des 28-Jährigen von Paris St. Germain zur Werkself allerdings schwer umzusetzen.

Leverkusen im Blick? Marco Asensio

Foto: AFP/SID/MIGUEL MEDINA

Linksaußen Asensio war im vergangenen Sommer von den Königlichen zu PSG gewechselt, kommt dort aber nur selten zum Zug. Der 38-malige Nationalspieler stand in dieser Saison nur 351 Minuten für den französischen Serienmeister in de Ligue 1 auf dem Feld, in der Champions League sogar nur 16 Minuten.

Bayer hatte zuletzt bereits mit Borja Iglesias von Betis Sevilla einen erfahrenen Ersatz für den verletzten Torjäger Victor Boniface verpflichtet.

