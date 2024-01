Leroy Sane soll beim FC Bayern verlängern

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen ist zuversichtlich hinsichtlich einer Vertragsverlängerung von Fußball-Nationalspieler Leroy Sane beim FC Bayern. "Ich bin vom Grunde her immer ein Optimist, so also auch hier", sagte Dreesen dem Münchner Merkur/tz (Mittwochausgabe).

Sane hatte am vergangenen Sonntag bei einem Fanklub-Treffen selbst betont, man sei bei den Verhandlungen über eine Ausdehnung seines 2025 auslaufenden Vertrages schon sehr weit. "Da hat er ja schon alles gesagt", meinte Dreesen (56) und lachte. "Leroy ist ein wichtiger Teil der Mannschaft und fühlt sich wohl in München. Und wir fühlen uns wohl mit ihm", ergänzte er.

Sane (28) kommt in dieser Spielzeit auf neun Tore und elf Vorlagen bei 28 Einsätzen. Er bildet mit Stürmerstar Harry Kane das derzeit gefährlichste Offensiv-Duo in Europa.

"Er hat viele hervorragende Spiele in der Saison gemacht", meinte Dreesen: "Wir hoffen, dass es so weitergeht – und dass es mit ihm weitergeht."

