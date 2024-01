Watzke gibt sich entspannt

Klub-Chef Hans-Joachim Watzke (64) von Borussia Dortmund blickt der Auktion der TV-Rechte an der Fußball-Bundesliga ab der Saison 2025/26 optimistisch entgegen. "Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht doch ein überraschendes Ergebnis kriegen werden", sagte der Sprecher des DFL-Präsidiums und Vorsitzende des Aufsichtsrats der DFL am Mittwoch in Hamburg: "Wenn nicht, dann werden wir uns anpassen. Am Ende des Tages werden nicht die Vereine den Gürtel enger schnallen müssen, sondern die Spieler und Berater."

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) schreibt die TV-Rechte an der Bundesliga und der 2. Liga ab der Saison 2025/26 aus, das Auktionsverfahren für die verschiedenen Pakete soll Mitte April beginnen. Viele Klubs sorgen sich um die wichtige Einnahmequelle. Derzeit fließen rund 1,1 Milliarden Euro pro Saison in die Taschen der Vereine - was einem Minus von 100 Millionen im Vergleich zum vorhergehenden Zyklus entspricht.

