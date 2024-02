Der Rasen in Saarbrücken bleibt unbespielbar

Foto: IMAGO/eu-images/IMAGO/eu-images/SID/IMAGO

Der Rasen desolat, Fußball weiterhin nicht möglich: Nach dem Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwochabend ist auch das kommende Drittliga-Heimspiel des 1. FC Saarbrücken abgesagt worden. Die Entscheidung traf die Spielleitung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Abstimmung mit beiden beteiligten Klubs sowie der Stadt Saarbrücken als Stadioneigentümer.

Saarbrücken hätte am Sonntag um 19.30 Uhr die SpVgg Unterhaching empfangen sollen. Der Rasen im Ludwigsparkstadion ist allerdings nach den anhaltenden Regenfällen unbespielbar, kurzfristige Besserung laut DFB nicht in Sicht. Hinzu komme "die Gefahr, dass der Rasen sonst so stark in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, dass die Durchführung des Spielbetriebs im Ludwigsparkstadion über einen längeren Zeitraum gefährdet wäre".

Ein Ausweichtermin soll gefunden werden, sobald das Pokalspiel neu angesetzt ist. Der FCS erklärte, er begrüße die Entscheidung und hoffe, "dass sich der Rasen im Ludwigspark bald in einem besseren Zustand präsentieren kann".

© 2024 SID