Timo Schultz fliegt mit seinem Team nach Spanien

Der 1. FC Köln nutzt die kommende Länderspielpause, um sich in Spanien noch einmal auf den Abstiegskampf einzuschwören. Das Team von Trainer Timo Schultz reist am 18. März, drei Tage nach dem Bundesliga-Duell gegen RB Leipzig, in die Provinz Alicante.

Der aktuelle Tabellen-16. wird in Algorfa trainieren und bis 23. März das Quartier beziehen. Auch andere Klubs entschieden sich in diesem Winter für einen Kurztrip in den Süden: Bayern München flog im Januar für vier Tage nach Portugal, Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli bereitet sich aktuell auf Mallorca auf die Partie am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig vor.

