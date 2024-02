Das Amtsgericht Dortmund hat die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen den früheren DFB-Fußball-Nationalspieler und Ex-BVB-Profi Nico Schulz zugelassen. Das Hauptverfahren werde vor dem Schöffengericht am 28. Februar um 14.00 Uhr eröffnet, bestätigte Richter Michael Tebbe dem SID am Mittwoch: "Es geht um den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung." Zuvor hatten die Ruhr Nachrichten berichtet. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Ex-Nationalspieler Nico Schulz

Borussia Dortmund hatte den Vertrag mit Schulz im vergangenen Sommer vorzeitig aufgelöst. Seitdem ist der 30-Jährige vereinslos, sein letzter Profi-Einsatz war am 7. Mai 2022. 2019 war der Außenverteidiger für 25 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zum BVB gekommen.

