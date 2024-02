Er absolvierte von 2018-2020 für den Wolfsberger AC 71 Pflichtpartien, wurde unter ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick DFB-Pokalsieger mit dem FC Schalke 04, erlebte unter Gerhard Struber (RB Salzburg) mit dem WAC Sternstunden im Europacup (u.a. 4:0 in Gladbach) und mit Rang 3 die beste Platzierung der Kärntner in ihrer Bundesliga-Historie: Lukas Schmitz. Der seit 2022 der Scoutingabteilung von Bayer 04 Leverkusen angehört und seinen Anteil am derzeitigen Höhenflug des BL-Leaders hat. Der 35-jährige Westfale ist in seinem neuen Job viel unterwegs. Ligaportal erreichte ihn für ein Exklusiv-Interview im Ausland. Siehe auch HIER!

War schon als Spieler, ob beim WAC oder seinen anderen Klubs, einer, der ein Spiel lesen konnte, vorausschauend agierte und den Blick für die Mitspieler hatte: Lukas Schmitz. Der jetzt Ausschau hält und ein Gespür entwickelt hat, um als Scout in einem Team für Bayer Leverkusen potentielle Neuzugänge und/oder Talente ausfindig zu machen. Was sich besonders in dieser Saison ausgezeichnet rentiert hat. Die Werkself rockt die Liga und auch durch Europa.

Meistertitel zum 120-Jährigen lockt - sogar Triple-Titel möglich!

Am 1. Juli feiert Bayer 04 Leverkusen seinen 120. Geburtstag. Das Jubiläum könnte mit dem ersten Meistertitel für den Traditionsklub gekrönt werden. Ja, sogar das Double ist möglich... und wenn es ideal läuft, ist sogar das Trible drin. In der Bundesliga ist das Team vom Niederrhein nach 21 Spieltagen unbesiegt, besticht durch eine bemerkenswerte Konstanz und viel Selbstvertrauen/Selbstverständnis (Bsp.: wiederholt Punktgewinne und Siege per Leverkusener Luckypunch)...und liegt 12 Runden vor Saisonende fünf Punkte vor Rekordmeister FC Bayern, der momentan obendrein in einer Krise steckt und eine negative Saison-Duellbilanz gegen die Rheinländer hat (1U, 1N).

Auch der nach 1993 zweite Gewinn des DFB-Pokals ist für das Team von Trainer-Rohdiamant und -Senkrechstarter Xabi Alonso (42 Jahre) greifbar. Im Halbfinale kommt es am 3. April zum rheinischen Duell gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Die anderen Klubs, die für´s Finale in Berlin in Betracht kommen, sind allesamt machbar mit Zweitligist 1. FC Kaiserslautern oder Drittligist 1. FC Saarbrücken bzw. Bundesligist VfL Borussia Mönchengladbach (die Viertelfinal-Partie der beiden ist witterungsbedingt noch nachzuholen).

Und auch durch Europa rockt der UEFA-Cup-Sieger von 1988 (einziger internationaler Titel von Bayer)...gewann alle sechs Europa League-Gruppenspiele im Herbst und wartet gespannt auf seinen Gegner für das Achtelfinale (Auslosung Freitag, 23. Februar, 11 Uhr, Nyon).

Beeindruckende Saisonbilanz: 27 Siege, 4 Remis aus 31 Pflichtpartien

In wettbewerbsübergreifend 31 Pflichtpartien aus UEFA-Europa League, Bundesliga und DFB Pokal holte Bayer Leverkusen stolze 27 Siege, bei vier Remis! Was für eine Fabel-Bilanz! Die in der Frühjahrssaison ihre Krönung finden könnte und damit endlich das Thema "Vizekusen" erledigt sein.

Letzteres vor allem resultierend aus dem Jahr 2002, als die Werkself mit dem damaligen Trainer Klaus Toppmöller ebenfalls das Triple vor Augen hatte...in der Champions League jedoch das Finale gegen Real Madrid (1:3) ebenso verlor, wie das DFB-Pokal-Finale (2:4 vs. FC Schalke 04) und auf der Zielgeraden auch den Meistertitel (drei Spieltage vor Ende gab man noch fünf Punkte Vorsprung her, sodass der BVB mit dem damaligen Trainer Matthias Sammer Meister wurde).

Doch das ist 22 Jahre her und längst Geschichte...damit zum Interview mit Lukas Schmitz!

"Sehr schön, Teil von dem sportlichen Höhenflug zu sein"

Ligaportal: Hallo Lukas. Du bist seit ein paar Jahren Scout bei und für Bayer 04 Leverkusen. Wie sieht Dein Tätigkeitsprofil, Dein Kompetenz- und Aufgabenbereich aus und wie lang läuft Dein Vertrag in dieser Funktion?

Lukas Schmitz: Hallo und danke für das Interview. Genau, ich bin seit Anfang 2022 bei Bayer Leverkusen. In der ersten Phase durch den Corona-Lockdown erst mal etwas auf Abtasten und in der Hoffnung, um herauszufinden, ob es was für mich ist. Das hat sich bestätigt. Ich habe mich in die Aufgabe ein Stück weit verliebt und bin total happy, dass ich seit Juli 2022 dann auch fest bei Bayer Leverkusen angestellt bin. Ich habe vor paar Tagen auch meinen Vertrag bis 2026 verlängert.

Im Grunde genommen ist es so, dass ich mit anderen Scouts in einer sehr straffen Struktur unter Simon Rolfes (Anm.: Geschäftsführer Sport und Nachfolger von Rudi Völler) versuche, gute Spieler für die Lizenzmannschaft zu finden. Das macht mir extrem viel Spass, ist aufregend. Man ist viel unterwegs und sehr nah dran, weil man natürlich auch die eigene Mannschaft gut kennen musss. In unserem Top-Team, das wir haben, fühle ich mich sehr wohl. Aktuell kann ich auch sagen, dass es sehr schön ist, ein Teil von dem sportlichen Höhenflug zu sein.

"Scouting ist nie ein Alleingang"

Ligaportal: Wie konkret ist Dein Anteil daran? Die Transferpolitik von Bayer Leverkusen ist in dieser Saison ja außergewöhnlich. Nahezu nur Glücksgriffe, wie allen voran Stürmer Victor Boniface (10 Tore, 7 Assists; kam von Union Saint-Gilloise), der zwar derzeit an einer Adduktorenverletzung laboriert, und Außenspieler Alejandro Grimaldo (8 Tore, 10 Assists; kam von Benfica), der obendrein ablösefrei kam. Beide Sommer-Neuzugänge sind die Top-Torjäger bei Bayer mit 35 Scorerpunkten. Grimaldo ist Linksverteidiger, hat den der ehemalige Linksverteidiger Lukas Schmitz entdeckt...?

Lukas Schmitz: Ich glaube, dass wir im vergangenen Sommer bei unseren Transfers ganz gut gelegen sind. Uli Hoeneß hat ja kürzlich gesagt, dass Grimaldo keiner kannte. Worauf Simon Rolfes geantwortet hat, dass er ihn schon 2019 in Lissabon gesehen habe. Gerade die beiden genannten Jungs machen natürlich viel Freude. Ich denke, dass jeder in unserer Abteilung einen gewissen Anteil daran hat, weil Scouting ist nie ein Alleingang.

Da geht es um zu viel. Es ist zu wichtig, um möglichst gute Transfers zu machen. Deswegen braucht man immer verschiedene Meinungen und Blickwinkel. Bei sämtlichen Spielern war es die Arbeit der ganzen Abteilung, weil wir alle, die wir geholt haben, im Eff-Eff kannten.

Die beiden Neuzugänge, die du herausgestellt hast, funktionieren. Boniface hat bis zu seiner Verletzung funktioniert. Ich bin sicher, dass so ein Junge wie Arthur (Anm.: 20-jährige, brasilianischer Rechtsverteidiger, laboriert derzeit an Muskelverletzung) auch funktionieren wird, wenn er mal verletzungsfrei bleibt. Als Zwischenfazit lässt sich sagen, dass die Transferpolitik im vergangenen Sommer ganz gut gelaufen ist.

"Richtige Entscheidung ist wichtiger als wie schnell man dran ist"

Ligaportal: Ok, ihr habt das im Team gelöst. Doch mal Hand auf´s Herz. Gibt es da einen Spieler, wo du den richtigen Riecher und ihn als erster auf dem Zettel hattest?

Lukas Schmitz: Also ich kann dir da leider keine Headline ala ´den habe ich als erstes gesehen´ geben. So ist es auch nicht. Wir haben eine bestimmte Markteinteilung. Es ist nicht so, dass jeder Scout einfach drauflos schaut und guckt, was er möchte. Sondern es ist im strukturierten Prozeß zu machen, dass jeder seine Abdeckung hat. Deswegen ist klar, wenn ein Spieler irgendwo auftaucht, wird er meist zuerst von demjenigen gesehen, der gerade für diesen Markt verantwortlich ist.

Daher ist nicht ganz entscheidend, da der erste zu sein. Sondern es gilt dann, wenn es irgendwann in die Endauswahl geht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die richtige Entscheidung ist wichtiger als wie schnell man dran ist.

"Das ist schon unser höchstes Gut"

Ligaportal: Wieviele Personen seid ihr in der Scoutingabteilung, welche Manpower habt ihr?

Lukas Schmitz: Das ist nicht einfach zu beantworten und ich will mich da auch etwas zurückhalten. Weil das ist schon unser höchstes Gut und wichtig, dass wir da eine Einheit sind im Scouten und eine funktionierende Gruppe haben. Wir sind sicher nicht die größte Scoutingabteilung, da gibt es einige andere, die uns da von der Manpower schon überlegen sind. Doch wir sind inhaltlich gut. Jeder hat Bock, jeder packt an. Deswegen sind wir eine gut funktionierende Abteilung.

Während der 35-jährige Lukas Schmitz (r.) seine Spielerkarriere beendet hat, ist sein Gegenspieler im Bild - der 33-jährige SK Sturm Graz-Kapitän Stefan Hierländer - nachwievor aktiv. Was waren das für rassige Duelle vor vier Jahren zwischen den Steirern und dem WAC, der im übrigen seine Europa League-Heimspiele in Graz-Liebenau austragen musste.

"Diese Energie, mit der Xabi die Mannschaft führt, ist bemerkenswert"

Ligaportal: Wie viele Länder staunt auch Fußball-Österreich in dieser Saison über Bayer Leverkusen. Das Alonso-Team tanzt noch auf drei Hochzeiten, hat national große Titelchancen in der Meisterschaft und im DFB-Pokal. Wie erklärst du dir den Höhenflug und diesen bisherigen Nimbus der Unbesiegbarkeit in allen drei Wettbewerben? Was ist mit dieser eingeschworenen Einheit und dem Trainer-Rohdiamanten Xabi Alonso drin im Frühjahr, was macht den Werksklub-Charakter aus?

Lukas Schmitz: Wie erklärt man sich das? Es war der beste Saisonstart, auch wenn wir jetzt schon in der Rückrunde sind, den wir als Klub je hatten. Ich glaube auch, dass der FC Bayern München zum gleichen Zeitpunkt nur zwei Mal besser war. Von dem her ist das wirklich außergewöhnlich.

Ich glaube, dass die Truppe vor allem hervorragend funktioniert. Diese Energie, mit der Xabi die Mannschaft und im Grunde genommen den ganzen Verein führt, ist bemerkenswert. Ich sehe die Truppe oft an dem Tag nach einem Sieg. Da ruht sich keiner aus und wird Gas gegeben im Ersatzspieler-Training. So was habe ich wirklich selten gesehen.

Xabi als Trainer finde ich überragend. Taktisch sowie von der Herangehensweise. Wie variabel er die Mannschaft immer wieder auf den Gegner anpasst. Das ist top. Der Kader gibt genau her, was benötigt wird. Mit Tempo, mit Ballsicherheit und einer extrem guten Achse. Mit viel Physis hinten drin. Das ist sehr ausgewogen. Es wurden viele Schlüsse aus dem vergangenen Jahr gezogen, wo wir nicht so dastanden, wie wir es uns gewünscht haben. Dadurch kann so was entstehen wie derzeit. Das ist natürlich überhaupt nicht normal, sondern wirklich außergewöhnlich gerade.

Was das Thema Werksklub betrifft. Ich kann mich an früher erinnern, als ich Messi in der BayArena spielen gesehen habe. Der Verein hatte immer schon eine hohe Qualität. Auch wenn er vielleicht vom Stadion her nicht die Größe hat, wie umliegend in Köln oder Düsseldorf. Aber inhaltlich wurde bei Bayer Leverkusen immer schon sehr gute Arbeit geleistet. Dazu das dynamische Umfeld, mit den kurzen Entscheidungswegen, was ein großer Vorteil ist. Das beschreibt die Arbeit beim Werksklub und macht es bei uns aus.

"...nicht viel erzählen, sondern machen"

Ich glaube, dass in der Mannschaft im Zusammenspiel von Führung, Kader und dem aktuellen Momentum, was bei uns voll da ist, einiges in dieser Saison gehen kann. Natürlich will jeder Fußballer Titel gewinnen. Darüber würden wir uns extrem freuen. Wir in unserer Scoutingabteilung.

Jeder einzelne im Verein gibt Gas, dass da was gehen kann. Da hoffen wir drauf. Aber was bei uns vorgelebt wird, ist, nicht viel erzählen, sondern machen und dann werden wir sehen, was dabei heraus kommt.

Erster Fingerzeig, dass Lukas Schmitz mal nach seiner Spielerkarriere als Scout tätig sein wird...? Hier erlebte der damals 22-jährige Linksverteidiger ein fußballerisches Highlight und wurde vom damaligen FC Schalke 04-Trainer Ralf Rangnick am 5. April 2011 im Champions League-Viertelfinale (!) bei Inter Mailand eingewechselt.

"Dieses Detailverliebte hat Ralf Rangnick ja schon immer ausgezeichnet"

Ligaportal: Du hast in Deiner Karriere schon Titel gewonnen. Wurdest mit Schalke 04 DFB-Pokalsieger, unter Trainer Ralf Rangnick in 2011. Jahre später hast Du unter Trainer Gerhard Struber Sternstunden mit dem Wolfsberger AC im Europacup erlebt. Denke da vor allem an den Husarenstreich, dem 4:0 in der Europa League auswärts bei Borussia Mönchengladbach. Wie hast du die beiden, womöglich doch unterschiedlichen Trainer-Typen Rangnick & Struber erlebt? Warst du überrascht, dass der eine ÖFB-Teamtrainer wird und der andere bei Österreichs Fußball-Flaggschiff FC Red Bull Salzburg anheuert?

Lukas Schmitz: Ganz überrascht war ich nicht, weil beide absolute Fußball-Fachmänner sind und solche Rollen auf jeden Fall ausfüllen können. Wenn ich darüber nachdenke, was ich in der Nachbetrachtung von Ralf Rangnick mitgenommen habe, war seine Mentalität und keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Wirklich voll professionell in allen Belangen zu arbeiten. Sei es im Video-Studium, Vorbereitung auf den Gegner, Trainingsarbeit, sehr spezifisch sein und eigene Aufgaben zu kennen. Dafür stand er aus meiner Zeit, in der wir zusammen gearbeitet haben, sehr. Dieses Detailverliebte hat ihn ja schon immer ausgezeichnet.

"Gerhard Struber hat es geschafft Teamspirit und absoluten Drive in Truppe zu bekommen"

Gerhard Struber fand ich top, als wir beim WAC zusammen waren. Er hat es geschafft einen Teamspirit und absoluten Drive in die Truppe zu bekommen. Wie man es als guter Trainer eben machen muss. Zu erkennen, wo hat ein Kader, wo haben die einzelnen Spieler ihre Stärken. Er hat das, was Christian Ilzer vorher in Wolfsberg als Fundament sehr gut aufgebaut hatte, nochmal verfeinert und weiter entwickelt. Und auf die ein Jahr später nochmal verfügbaren Spieler angepasst und zugeschnitten. Da war soviel Zug drin, dass wir einige schöne Momente und ein prima Endergebnis hatten.

Ralf Rangnick war ja zu diesem Zeitpunkt schon sehr weit oben. Dass Gerhard Struber seinen Weg geht, war abzusehen. Das überrascht mich nicht und freut mich. Ich denke, dass er bei RB Salzburg sehr gut aufgehoben ist und das eine Erfolgsgeschichte wird.

"Vom Freizeit- und Erholungsfaktor ist Österreich für mich immer noch das Nonsplusultra"

Ligaportal: In Deinen zwei Spielzeiten beim WAC waren die Kärntner in der Meistergruppe, vergangene Saison erstmals im Unteren Playoff. Auch derzeit sieht es für die Quali im Oberen Playoff nicht gut aus. Wie weit hast du noch Kontakt zum WAC und welchen Bezug zu Österreich, du liebst ja Berge und Seen?

Lukas Schmitz: Vom Freizeit- und Erholungsfaktor ist Österreich für mich immer noch das Nonsplusultra. Wir kommen über Ostern wieder zum Ski fahren nach Österreich. Ich komme da immer wieder gerne hin.

"Ab und zu spreche ich mit Mario Leitgeb oder Wuschi Wernitznig"

Was den Kontakt nach Wolfsberg betrifft, so hängt das natürlich auch immer wieder von Personen ab und wieviel man zu tun hat. Von daher ist das schon so etwas wie ´aus dem Auge, aus dem Sinn`. Aber ich habe immer noch einen guten Kontakt zu Michi Liendl, der ja noch in Graz unterwegs ist. Ab und zu spreche ich mit Mario Leitgeb oder Wuschi Wernitznig in Klagenfurt.

Aber es ist schon der Tatsache geschuldet, dass man sehr viele eigene Themen hat. Nichtsdestotrotz habe ich an den WAC beste Erinnerungen und denke gerne an meine Zeit da zurück. Ich würde mich freuen, wenn ich es mir einrichten kann, mal wieder ein WAC-Spiel zu schauen und vielleicht vorbeizukommen. Es ist definitiv eine schöne Erinnerung an meine WAC-Zeit geblieben.

Ligaportal: Danke, Lukas. Und viel Erfolg weiterhin.

Das Interview führt Ligaportal-Chefredakteur Herbert Pumann.

Anmerkung: Von Bayer Leverkusen wurden keine Fragen bezüglich möglicher künftiger Transferkandidaten bzw. -Aktivitäten, auch was die österreichische Bundesliga betrifft, zugelassen, was wir selbstverständlich respektieren!

Wissenswertes in komprimierter Form zur Spielerkarriere von Lukas Schmitz

Geb.: 13.10.1988 in Hattingen/Ruhrgebiet. Familienstand: verheiratet, 2 Söhne.

Sportliche Auszüge: 8 Spiele Champions League; 6 Europa League; 104 Deutsche Bundesliga, 94 Deutsche 2. Liga, 61 BL-Spiele Österreich

Profi-Stationen: VfL Bochum II, Schalke 04 (70 Pflichtpartien), SV Werder Bremen (53), Fortuna Düsseldorf (98; Meister 2. Liga, Aufstieg BL)

2009 Erster Profivertrag mit 20 Jahren beim FC Schalke 04

2010/2011 DFB-Pokalsieger mit Schalke 04 unter Trainer Ralf Rangnick

2018/2020 WAC (71 Pflichtspiele, 3 Tore, 6 Assists). In erster Saison 33 von 35 Pflichtspielen gemacht.

Erfolgreiches Jahr 2018/2019: WAC als "Dritte Kraft" in Österreich. Quali Europa League.

Sommer 2021 Karriereende VVV Venlo/Niederlande

Fotocredit: RiPu Sportfotos (2) und IMAGO-MIS