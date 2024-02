Alonso bewundert Schmidt vor dem Spiel in Heidenheim

Trainer Xabi Alonso von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen blickt "einem der schwierigsten Auswärtsspiele der restlichen Saison" entgegen. "Wir bereiten uns mit höchstem Respekt vor. Sie verdienen diese Position total. Top bei Standards, top bei Kontern, top beim Teamspirit", sagte der 42-Jährige vor der kniffligen Begegnung beim 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der Aufsteiger ist seit acht Ligaspielen ungeschlagen, das Team von Trainer Frank Schmidt klopft auch wegen seiner Heimstärke (nur zwei Niederlagen in zehn Spielen) bei den Europapokal-Plätzen an. Für Alonso vor allem ein Verdienst seines Gegenübers: "Große Bewunderung", Schmidt sei ein "Top-Mensch und Top-Coach", sagte der Spanier.

Nach dem Hinspiel hatte der dienstälteste Coach im deutschen Profifußball Alonso sein Buch geschenkt. "Ich habe ein bisschen gelesen", gab Alonso zu: "Seine Geschichte ist sehr kurios. Viele Jahre in derselben Rolle, das ist nicht normal im Fußball."

Alonso selbst will an seiner eigenen Geschichte weiterschreiben - und kann am Wochenende mit einem weiteren Spiel ohne Niederlage den Rekord seines Ex-Klubs Bayern München einstellen. Der FCB blieb von Dezember 2019 bis September 2020 saisonübergreifend 32 Pflichtspiele ungeschlagen, Bayer steht allein in dieser Saison bei 31.

"Wenn wir das machen, bin ich sehr froh. Es ist eine Konsequenz dieser Top-Saison", sagte Alonso, der aber "keinen Gedanken" daran verschwenden will. "Selbst wenn wir verlieren, kommen wir mit Mentalität zurück. Das ist eine große Entwicklung in unserem Kader. Nicht nur fußballerisch, sondern auch mental."

Zurückkehren in den Kader wird am Samstag Afrika-Cup-Sieger Odilon Kossounou, der seit Mittwoch wieder in Leverkusen ist und Freitag erstmals wieder mit der Mannschaft trainierte. Auch Granit Xhaka ist nach seinem Pferdekuss aus dem Topspiel gegen die Bayern (3:0) rechtzeitig fit, für Exequiel Palacios (Oberschenkelverletzung) kommt ein Einsatz immer noch zu früh.

