Rückendeckung für Pellegrino Matarazzo

Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Trainer Pellegrino Matarazzo darf trotz der anhaltenden Krise des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim weitermachen. "Rino ist sturmerprobt und wird beweisen, dass er auch das übersteht", erklärte Sportchef Alexander Rosen nach dem 0:1 (0:0) gegen Union Berlin am Samstag: "Wir sind nicht dafür bekannt, überhitzt und mit rauchendem Kopf Entscheidungen zu treffen."

Die Kraichgauer warten seit mittlerweile acht Partien auf einen Sieg. "Wir haben nichts mit den hinteren Plätzen zu tun", führte Rosen aus und verwies auf den Abstiegskampf bis zum Schluss in der Vorsaison: "Nach dem, was wir in der vergangenen Saison erlebt haben, könnte man auch sagen, dass eine sorgenfreie Saison etwas Wunderbares ist."

Nach 22 Spieltagen liegt die TSG mit 27 Punkten im Tabellen-Mittelfeld. "Wir brauchen halt ein Ergebnis. Aber die Mannschaft will, die Mannschaft hält zusammen, die Mannschaft zeigt eine hohe Laufbereitschaft", versicherte der Sportchef.

