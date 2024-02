Neuer Hoffnungsträger in Mainz: Bo Henriksen

Sportvorstand Christian Heidel vom Fußball-Bundesligisten Mainz 05 sieht nach dem Start des neuen Trainers Bo Henriksen Parallelen zur Anfangszeit von Jürgen Klopp. "Seine Art ist schon sehr besonders. In Sachen Wirkung am ersten Tag war es mit Bo jetzt ein ähnliches Gefühl wie vor 23 Jahren, als Kloppo am Rosenmontag hier als Cheftrainer übernahm", sagte Heidel im Interview mit der Sport Bild.

Henriksen ist in dieser Saison bereits der dritte Mainzer Cheftrainer, er sei seit seinem Amtsantritt "omnipräsent", so Heidel, der von Henriksens Ansprache zum Einstand schwer beeindruckt war: "Damals wie heute hätten nicht nur die Spieler, sondern auch die Mitarbeiter nach der ersten Ansprache am liebsten die Fußballschuhe angezogen und wären mit auf den Platz gelaufen."

Die Mainzer sind als Tabellenvorletzter akut abstiegsgefährdet, durch einen 1:0-Erfolg gegen den FC Augsburg beim Debüt des 49 Jahre alten Dänen auf der Trainerbank schöpften die Rheinhessen neue Hoffnung.

Klopp hatte seine Trainerlaufbahn in Mainz begonnen, nach seinem kommenden Abschied im Sommer beim FC Liverpool hat sich der Star-Coach schon für einen Stadion-Besuch angekündigt. "Wir wollen alle, dass Kloppo dann Bundesliga-Fußball sieht! Aber er würde auch in der 2. Liga kommen", sagte Heidel.

