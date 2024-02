Glaubt an einen Alonso-Wechsel: Ze Roberto

Erst der Meistertitel mit Bayer Leverkusen, dann der Wechsel zu Bayern München? Genau so könnte der Sommer für Xabi Alonso verlaufen, wenn es nach dem langjährigen Bundesliga-Profi Ze Roberto geht. Auf die Frage, wo der Spanier ab der kommenden Saison Trainer sein werde, antwortete er grinsend: "Ich glaube, bei Bayern."

Zuvor hofft der ehemalige Leverkusener und Münchner Profi aber auf den Titelgewinn der Werkself. Der Tabellenführer Leverkusen habe "eine große, große Chance. Sie sind das beste Team der Liga, aber sie müssen konzentriert und mit den Füßen auf dem Boden bleiben", sagte der Brasilianer am Montagabend in Köln.

Zu seiner Zeit in der Bundesliga sei das Titelrennen noch ausgeglichener gewesen. Nach elf Meisterschaften in Folge für die Bayern ist es aus Ze Robertos Sicht nun Zeit für einen Wechsel an der Spitze. "Es macht mehr Spaß, wenn auch mal eine andere Mannschaft Meister wird", sagte er. Leverkusen habe es sich bislang verdient.

