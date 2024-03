Vor 2000. Spiel: Bayern München

Die Bundesliga-Premiere des FC Bayern am 14. August 1965 endete mit einem ernüchternden 0:1 beim Lokalrivalen 1860 München - doch es folgte eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) steht nun beim SC Freiburg das 2000. Bundesligaspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters an. Es ist gleichzeitig das 1000. Auswärtsspiel der Münchner. Beide Marken alleine sind schon Rekord.

Von den bisher 1999 Partien gewannen die Bayern 1206 bei 430 Unentschieden und 363 Niederlagen (Tordifferenz: 4484:2178). Auswärts gab es für den erfolgreichsten Klub der Liga-Historie seit dem Aufstieg vor 59 Jahren 462 Siege, 264 Remis und 273 Niederlagen (1745:1288). Die "ewige" Bundesliga-Tabelle führen die Bayern, die 33-mal deutscher Meister geworden sind, mit 4048 Punkten klar vor Borussia Dortmund (3120 Zähler in 1923 Spielen) und Werder Bremen (2952/1991) an.

Gegen Freiburg holten die Münchner in 49 Duellen 35 Siege, davon zuletzt fünf in Serie, bei nur neun Niederlagen. Gegen aktuelle Bundesliga-Teams haben die Bayern nur gegen den SV Darmstadt 98 eine längere Siegesserie (8).

