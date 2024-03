Erleichtert: Edin Terzic nach dem Auswärtssieg in Berlin

Edin Terzic wollte nicht zu lange durchatmen. Nach dem Brustlöser gegen Union Berlin verlor der Trainer von Borussia Dortmund keine Zeit, die Marschroute für die kommenden Wochen vorzugeben. "Wir haben einige Dinge liegen lassen in der Bundesliga, die müssen wir uns jetzt woanders zurückholen. Heute ist uns das gelungen", sagte Terzic nach dem 2:0 (1:0)-Arbeitssieg in Köpenick.

Terzic hatte nach der Niederlage gegen Hoffenheim am vergangenen Sonntag (2:3) unter Druck gestanden. "Dass es nach solchen Leistungen Gegenwind bei Borussia Dortmund gibt, ist nichts Neues. Wichtig ist für mich, das nicht zu nah ranzulassen", sagte Terzic, dessen Mannschaft in der ersten halben Stunde in Berlin noch äußerst verunsichert gewikt hatte: "Es ist meine Aufgabe als Cheftrainer, da dann vorweg zu gehen." Nach zuvor drei Pflichtspielen in Folge ohne Sieg war Terzic die Erleichterung nach den Toren von Karim Adeyemi (41.) und Ian Maatsen (90.) anzumerken.

Im Kampf mit Verfolger RB Leipzig, der weiter nur einen Zähler hinter dem auf Champions-League-Rang vier liegenden BVB lauert, geht der Blick der Westfalen nach vorne. "Wir wissen, dass in der nächsten Woche wieder die gleiche schwere Aufgabe auf uns wartet", sagte Terzic mit Blick auf das Auswärtsspiel bei Werder Bremen: "Wir wissen, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben."

