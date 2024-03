Justin Diehl verletzte sich gegen Bayer Leverkusen

Foto: IMAGO/eu-images/IMAGO/eu-images/SID/IMAGO

Der 1. FC Köln muss im Abstiegskampf der Bundesliga vorerst ohne Sturmtalent Justin Diehl auskommen. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, fällt der 19-Jährige aufgrund einer Muskelverletzung für mehrere Wochen aus.

Die Verletzung zog sich der U20-Nationalspieler am Sonntag im Ligaspiel gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen (0:2) zu. Diehl war in der 65. Minute eingewechselt worden und musste nur vier Minuten später wieder raus. Am Samstag steht für den Tabellen-16. das Rheinderby bei Borussia Mönchengladbach an.

