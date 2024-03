Ein Fan richtete eine emotionale Ansprache ans Team

Nach den faninternen Auseinandersetzungen am Wochenende hat Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 eine Aufarbeitung angekündigt. "Wir arbeiten aktuell daran, die Gewalttäter zu ermitteln und werden diesen anschließend Stadionverbote aussprechen", teilte der Tabellenletzte am Dienstag mit. Im Anschluss an die Niederlage gegen den FC Augsburg (0:6) war es zu gewalttätigen Vorfällen unter den Lilien-Fans gekommen.

Ein Anhänger aus der Ultra-Szene hatte auf dem Feld nach Abpfiff eine emotionale Ansprache an die Mannschaft gerichtet, einige Fans auf der Gegentribüne reagierten darauf mit Pfiffen. In der Folge kam es zu Gewalt auf den Rängen.

Die "Südtribüne Darmstadt" verurteilte die Geschehnisse in einer Stellungnahme. "Das stellt eine Grenzüberschreitung dar, die nicht zu tolerieren ist", hieß es in dem Schreiben der Fans. Der Klub begrüßte "das offene, selbstkritische Statement der Südtribüne".

Emotionen gehörten zum Sport, "doch am Samstag wurden Grenzen überschritten", schrieb der Verein in der Stellungnahme. Man befinde sich "mit den verschiedenen Teilen unserer Fanszene und der verschiedenen Tribünenbereiche im intensiven Austausch, um die Geschehnisse nach dem Spiel umfassend und gründlich aufzuarbeiten".

