Pellegrino Matarazzo hofft auf einen Heimsieg

Mit viel "Herz" will Pellegrino Matarazzo am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den FC Augsburg in den Saison-Endspurt starten. "Wir haben uns eingeschworen, wollen alles auf dem Platz lassen", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim vor dem Duell mit dem Tabellensiebten - und bezog sich dabei zugleich auf die insgesamt sieben verbleibenden Spiele.

Hoffenheim steht in der Tabelle derzeit auf Platz neun, der Rückstand auf Augsburg beträgt drei Punkte. "Sie sind zuletzt sehr effizient gewesen, haben das Momentum auf ihrer Seite und zeigen Geschlossenheit", lobte Matarazzo.

Der Trainer kann abgesehen von den Langzeitverletzten Mergim Berisha und Marco John beinahe auf den gesamten Kader bauen: "Es tut gut, fast die komplette Truppe zur Verfügung zu haben."

Der TSG-Trainer freut sich auf eine "gute Stimmung und viele Kids" im Stadion. Die Sinsheimer veranstalten am Sonntag einen Familienspieltag, Eintrittskarten sind stark vergünstigt.

