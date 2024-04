Selbst Xabi Alonso war von Bayer Leverkusens verfrühtem Meister-Matchball überrascht. "In meinem Plan war das ein bisschen später. Ich freue mich, dass es nun früher ist. Aber es ist noch nicht vorbei", sagte der Trainer des Bundesliga-Spitzenreiters am Samstag nach dem 1:0 (1:0)-Sieg bei Union Berlin. Bereits am 29. Spieltag könnte die erste Bayer-Meisterschaft tatsächlich Realität werden.

Alonso überrascht von Meister-Matchball

Möglich wurde dieses Szenario, da parallel zum Sieg der Werkself Verfolger Bayern München 2:3 beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim verlor. Bei nun 16 Punkten Vorsprung reicht Bayer auf jeden Fall ein Sieg gegen Werder Bremen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN), aber Leverkusen könnte bei einer bayerischen Niederlage gegen den 1. FC Köln gar einen Tag zuvor den Titel vor dem Fernsehen gewinnen.

"Die Situation ist super, aber wir wollen nicht zu früh feiern. Wir warten ein bisschen, können vielleicht nächsten Sonntag etwas feiern. Wir müssen Geduld haben", sagte Alonso. Mittelfeldmotor Granit Xhaka klang am ARD-Mikrophon forscher: "Wir müssen nach dem Spiel nun darüber reden, dass wir nächste Woche deutscher Meister werden können. So viel Abstand zeigt natürlich, was für eine Saison wir spielen. Wir werden alles dafür tun, dass wir das Ding vor eigenem Publikum zuende bringen."

Davor muss Alonsos Teams jedoch noch am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen West Ham United ran. Stichwort: Triple-Traum. "Wir hatten Ziele, die wir erreichen wollten. Das war das DFB-Pokalfinale - Ziel Nummer eins erreicht. Wenn wir nächste Woche gegen Bremen deutscher Meister werden, ist Ziel Nummer zwei erreicht", sagte Xhaka: "Und dann kommt hoffentlich Ziel Nummer drei, indem wir in der Europa League so weit wie möglich kommen oder vielleicht sogar was holen können."

