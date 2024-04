Bochum verlor nach späten Gegentoren in Köln

Nach dem nächsten Nackenschlag des VfL Bochum in der Nachspielzeit hat Patrick Fabian ein klares Bekenntnis zu Trainer Thomas Letsch vermieden. "Wir sind alle gefordert, da gehört das Trainerteam auch dazu", sagte der Sportgeschäftsführer des VfL nach dem 1:2 (0:0) beim 1. FC Köln: "Wir werden mit ihm besprechen, was seine Lösungsansätze sind." Das Ziel sei es, "uns mit allem, was wir haben, dagegen zu wehren, um diesen Negativtrend zu stoppen."

Wie zuletzt beim 2:2 gegen Darmstadt 98 hatte der VfL eine Führung aus der Hand gegeben, diesmal kassierte Bochum durch späte Gegentreffer von Steffen Tigges (90.+1) und Luca Waldschmidt (90.+2) gar noch eine Niederlage. Somit schmolz der Vorsprung des Tabellen-15. auf den FC auf vier Punkte zusammen. Zwischen Köln (17.) und Bochum liegt noch der FSV Mainz 05, der drei Punkte weniger als der VfL hat. Sechs Spieltage vor Schluss ist Bochum wieder mittendrin im Abstiegskampf.

"Es sind alle gefragt, Mannschaft, Trainerteam. Wir müssen bei uns suchen, wie das so zustande kommt", sagte Fabian: "Man dachte, es geht nicht mehr schlimmer - aber das heute hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt."

Die wiederkehrenden Gegentreffer in der Schlussphase seien "irgendwann kein Pech mehr", sagte Fabian, "sondern dann steckt mehr dahinter". Man werde "das Ganze nun analysieren und dann die richtigen Schlüsse ziehen", führte er aus. Im Abstiegskampf "wird keiner einen Pfifferling auf uns setzen", sagte Fabian: "Aber nicht mit uns, wir werden das nicht abschenken und uns unserem Schicksal ergeben. Es ist im Fußball viel möglich."

Auch Letsch hatte die Frage nach seiner Zukunft erwartet, sie kam zum Abschluss der Pressekonferenz. "Ich habe mich gefragt, ob die Frage heute oder morgen kommt", sagte er: "Darüber mache ich mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken. Ich bin einfach nur enttäuscht, dass wir hier ein Spiel verloren haben, und alles andere interessiert mich gerade wenig."

Wäre das Spiel fünf Minuten früher abgepfiffen worden, "würden wir uns wahrscheinlich in den Armen liegen", sagte Fabian: "Es ist brutal, die Kölner waren klinisch tot. Wir holen sie nicht nur zurück, sie kriegen sogar die Möglichkeit, das ganz umzukehren." So hätte der VfL dem FC ermöglicht, "einen emotionalen Push" zu bekommen, das "macht etwas mit einem. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal so verloren hätte. Es wird brauchen, das einzuordnen."

