Amorim dementiert bevorstehenden Wechsel zu Liverpool

Foto: AFP/SID/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Ruben Amorim hat Gerüchte über eine angebliche mündliche Einigung mit dem englischen Fußball-Spitzenklub FC Liverpool entschieden zurückgewiesen. "Ich habe mich nicht mit Liverpool getroffen, es gab kein Interview und erst recht keine Einigung, das ist nicht wahr", sagte der Coach von Sporting Lissabon, den Medien als Kandidaten mit sehr guter Perspektive, die Nachfolge von Jürgen Klopp in Liverpool anzutreten, ins Spiel gebracht hatten.

"Ich bin Trainer von Sporting, ich möchte hier Titel gewinnen", sagte der 39 Jahre alte Amorim und betonte mit Nachdruck: "Ich habe keinen anderen Klub getroffen, nichts wurde vereinbart."

Klopp hört zum Saisonende auf. Seit 2015 betreut der frühere Dortmunder Meistertrainer die Reds als Teammanager und peilt in dieser Saison den zweiten Titel in der Liga an.

Amorims Vertrag in Lissabon läuft noch bis 2026, als Ablöse sind 15 bis 20 Millionen Euro im Gespräch. Sky hatte jüngst von einer mündlichen Einigung zwischen Amorim und Liverpool berichtet. Auch der umworbene Coach hatte betont, er könne "nicht garantieren, bei Sporting zu bleiben".

Nun sagte er, er werde die Gerüchte nicht weiter kommentieren. "Hört mit dieser Geschichte auf", sagte er in Richtung der Medienvertreter: "Dies ist das letzte Mal, dass ich mich zu meiner Zukunft äußere."

Auch Bayer Leverkusens Erfolgstrainer Xabi Alonso galt als Kandidat für die Klopp-Nachfolge. Der Spanier, früher Spieler in Liverpool, bleibt jedoch dem designierten deutschen Meister treu.

© 2024 SID