Rotiert kräftig durch: Xabi Alonso

Trainer Xabi Alonso rotiert für die Mission Meisterschaft kräftig durch. Im Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen (17.30 Uhr/DAZN), in dem die Werkself mit einem Sieg den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt machen kann, verzichtet der Spanier in der Startelf unter anderem auf Nationalspieler Florian Wirtz, Alejandro Grimaldo, Jeremie Frimpong, Patrik Schick und Exequiel Palacios.

Im Vergleich zum Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen West Ham United (2:0) wechselt Alonso insgesamt siebenmal. Vor dem Rückspiel am Donnerstag in London können einige Stammspiele damit Kräfte sparen. Torjäger Victor Boniface feiert nach langer Verletzungspause dazu sein Startelf-Comeback.

