Fehlte zuletzt verletzt: Donyell Malen

Foto: FIRO/FIRO/SID

Borussia Dortmund muss wohl auch am Wochenende im Bundesliga-Duell mit Meister Bayer Leverkusen ohne Angreifer Donyell Malen auskommen. Es sei zwar "nicht ausgeschlossen", dass der Niederländer am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Kader stehe, sagte Trainer Edin Terzic, aber: "Stand heute sieht es schwierig aus." Am Freitag konnte Malen, der bereits das 4:2 unter der Woche gegen Atletico Madrid verpasst hatte, nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.

Abgesehen von den Ramy Bensebaini, Karim Adeyemi und Sebastien Haller stehen Terzic im Spiel gegen die Leverkusener alle Spieler zur Verfügung. Nach dem Einzug ins Champions-League-Halbfinale, wo die Schwarz-Gelben am 1. und 7. Mai auf Paris St. Germain treffen, kämpft der BVB in den verbleibenden fünf Saisonspielen um die erneute Teilnahme an der Königsklasse. "Wir haben die Freude der Jungs am Dienstag natürlich zugelassen. Seit Mittwoch liegt der Fokus aber auf Leverkusen. Wir sind der Herausforderer, eine Mannschaft zu schlagen, die 44 Spiele in Folge nicht verloren hat", sagte Terzic.

Dass ein fünfter Startplatz für die Bundesliga nach dem Ausscheiden fast aller englischen Teams aus dem Europapokal deutlich wahrscheinlicher wurde, sei im Saisonendspurt nebensächlich. "Wir haben das natürlich wahrgenommen. Dennoch ist noch keine finale Entscheidung gefallen, wir fokussieren uns auf das, was wir beeinflussen können. Das sind 15 Punkte, damit würden wir uns qualifizieren. Das ist unser klares Ziel", sagte Terzic.

Derzeit ist der BVB Tabellenfünfter - 14 Punkte trennen ihn vor dem 30. Spieltag vom ersten Verfolger Eintracht Frankfurt.

© 2024 SID