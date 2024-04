Aston Villas Teammanager Unai Emery

Foto: AFP/SID/SAMEER AL-DOUMY

Bayern München kann bei seiner schwierigen Trainersuche einen weiteren Kandidaten von seiner Liste streichen. Der Spanier Unai Emery hat seinen Vertrag beim englischen Premier-League-Klub Aston Villa bis 2027 verlängert. Das gab der Klub am Dienstagnachmittag bekannt.

Der 52-jährige Emery war von dem Verein aus Birmingham im Oktober 2022 als neuer Teammanager und Nachfolger von Steven Gerrard verpflichtet worden. Er führte den Abstiegskandidaten noch auf Platz sieben und in die Conference League, in der Aston Villa im Halbfinale auf Olympiakos Piräus trifft. In der Liga ist der Europapokalsieger der Landesmeister von 1982 aktuell Vierter und damit klar auf Champions-League-Kurs.

"Wir genießen unseren Weg mit den Fans, den Klubbesitzern, dem Management und dieser großartigen Gruppe von Spielern, auf die wir stolz sind", sagte Emery. Er teile die "Vision" der Vereinsbosse, die er als "sehr unterstützend und respektvoll" erlebe. "Wir müssen diesen Arbeitseifer beibehalten (...) und versuchen, immer besser zu werden."

Vor seiner Tätigkeit für Aston Villa saß Emery unter anderem bei Valencia, Spartak Moskau, dem FC Sevilla, Paris St. Germain, Arsenal und dem FC Villarreal auf der Bank. Er gewann mit Sevilla und Villarreal insgesamt vier Mal die Europa League.

In München galt er als Anwärter auf die Nachfolger von Thomas Tuchel. Nach den Absagen von Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) und Bundestrainer Julian Nagelsmann rückte er zunehmend in den Fokus. Aktuell werden als "Favorit" Ralf Rangnick (Österreich) und Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) beim deutschen Rekordmeister gehandelt.

© 2024 SID