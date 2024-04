Nico Schlotterbeck (r.) will in Leipzig gewinnen

Borussia Dortmund will unbedingt noch Platz vier in der Fußball-Bundesliga erobern. "Es macht für uns einen Unterschied, ob wir Fünfter oder Vierter werden", sagte Innenverteidiger Nico Schlotterbeck vor dem Spiel beim direkten Konkurrenten RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der BVB hat als Fünfter zwei Punkte Rückstand auf die Sachsen. Aufgrund des starken Abschneidens der Bundesligisten im Europacup dürfte am Ende der Saison aber auch der fünfte Rang zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen. "Es wird vermutlich reichen, aber es ist noch nicht sicher", sagte Schlotterbeck und fügte an: "Wir haben im Hinspiel verloren und wollen das Rückspiel gewinnen."

Auch Torhüter Gregor Kobel treibt seine Teamkollegen an. "So lange die Champions-League-Qualifikation noch nicht erreicht ist, können wir uns nicht zurücklehnen", sagte der Schweizer.

