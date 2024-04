Ole Werner will mit Werder Bremen nachlegen

Sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, aber noch nicht am Ziel: Ole Werner hält bei Werder Bremen nach dem Befreiungsschlag gegen Stuttgart die Spannung hoch. "Wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet, brauchen aber noch ein paar Punkte", sagte der Trainer der Grün-Weißen vor dem Duell beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum angepeilten Klassenerhalt: "Wir wollen an die Leistung vom letzten Wochenende anknüpfen. Wie viele Punkte wir brauchen, wird man am Ende sehen."

Gegen den VfB gelang Werder vergangenen Sonntag mit einem 2:1 der erste Sieg nach zuvor sieben erfolglosen Versuchen. Das Polster auf die Gefahrenzone ist damit vor einer "unangenehmen" Aufgabe in Augsburg beruhigend. Die Reise ins bayerische Schwaben macht auch Verteidiger Niklas Stark mit, der seine Verletzungsprobleme überwunden hat.

