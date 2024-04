Dino Toppmöller hofft auf den nächsten Coup gegen die Bayern

Foto: Imago/Kessler/Imago/Kessler/SID/IMAGO/Jürgen Kessler

Dino Toppmöller hat Thomas Tuchel vor dem Auftritt von Eintracht Frankfurt bei Bayern München als "absoluten Top-Trainer in Europa" gepriesen. Der Halbfinal-Einzug in der Champions League des deutschen Rekordmeisters hatte Toppmöller zuletzt in seiner hohen Meinung über Tuchel bestätigt.

"Wer sich die Spiele angeschaut hat, und ich habe es getan, hat schon gesehen, dass sie perfekt vorbereitet waren von A bis Z", sagte Toppmöller, der schon Tuchels Arbeit in Mainz und Dortmund als "inspirierend" empfand: "Das ist eine große Stärke von ihm und er wird seine Jungs mit Sicherheit auch am Samstag entsprechend einstellen."

Im Bundesliga-Hinspiel gegen die Frankfurter gelang Tuchel dies nicht, die Eintracht setzte sich 5:1 durch. "Da sind wir absolut an die Grenzen gegangen, hatten aber auch das nötige Quäntchen Glück", sagte Toppmöller, der nun am Samstag (15.30 Uhr/Sky) für das Ziel Europa League erneut auf Punkte gegen den Favoriten hofft.

© 2024 SID