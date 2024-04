Sebastian Hoeneß will Leverkusen knacken

Aller guten Dinge sind drei: Der VfB Stuttgart will Bayer Leverkusen im dritten Anlauf packen und dem deutschen Meister endlich die erste Saisonniederlage zufügen. "Es ist für Bayer ein Anreiz, es dabei zu belassen. Aber für uns ist es auch ein Anreiz, das zu ändern. Wir waren zweimal nah dran diese Saison, sie zu schlagen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Gastspiel in Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

In der Hinrunde trotzten die Schwaben der Werkself immerhin ein Unentschieden ab, im Pokal-Viertelfinale unterlagen sie nach einer starken Leistung unglücklich. Bayer ist auch nach dem 45. Saisonspiel ungeschlagen. "Das ist außergewöhnlich", sagte Hoeneß.

Ein Schlüssel zum Erfolg liegt darin, Florian Wirtz auszuschalten. "Er muss uns spüren. Er muss das Gefühl haben, nicht aufdrehen zu können", sagte Hoeneß. Dafür müsse man mannschaftstaktisch sorgen und enge Räume schaffen: "Wir müssen clever sein, weil er immer agil und viel unterwegs ist."

Stuttgart hat den Einzug in die Champions League dicht vor Augen. Enzo Millot wird am Samstag den gelbgesperrten Angelo Stiller ersetzen.

