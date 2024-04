Ekitike bleibt für Frankfurt am Ball

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wird Hugo Ekitike im Sommer fest verpflichten. Wie die Hessen mitteilten, werde der Verein beim bislang von Paris St. Germain ausgeliehenen Angreifer die vertraglich fixierte Kaufoption ziehen. In der Folge erhält der 21-Jährige einen Fünfjahresvertrag bis 2029. Über die Höhe der Ablöse machte die Eintracht keine Angaben.

"Hugo hat in seinen bisherigen Einsätzen angedeutet, welche Qualität in ihm steckt", sagte Sportvorstand Markus Krösche: "Wir sind von seinem großen Potenzial fest überzeugt und freuen uns darauf, ihn über die aktuelle Saison hinaus im Eintracht-Trikot zu sehen." In der Rückrunde lief Ekitike in bislang zwölf Spielen für die Eintracht auf, spielte dabei allerdings lediglich dreimal von Beginn an. Am vergangenen Spieltag gelang ihm sein erster Bundesligatreffer.

