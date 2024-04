Erfolgscoach Alonso führte Leverkusen zur Meisterschaft

Foto: AFP/SID/Sascha Schuermann

Bayer Leverkusens Erfolgstrainer Xabi Alonso und Co. werden anders als zunächst geplant nicht zu Ehrenbürgern der Stadt Leverkusen. "Grund ist der Verzicht des Bayer 04 Leverkusen-Gespanns (...) auf die Ehrenbürgerrechte der Stadt Leverkusen", hieß es in einer Nachricht der Stadt am Freitag. Dies hätten die Klubvertreter dem Leverkusener Oberbürgermeister Uwe Richrath "einvernehmlich" mitgeteilt.

Alonso, Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes, Geschäftsführer Fernando Carro und Werner Wenning, Vorsitzender im Gesellschafterausschuss, hätten laut einer Rats-Vorlage zu Ehrenbürgern ernannt werden sollen. Dies hatte die Stadt Mitte April mitgeteilt, darüber hätte bei einer Sitzung am 6. Mai entschieden werden sollen. Aufgrund des Verzichts von Alonso und Co. "zieht Oberbürgermeister Richrath nun die Rats-Vorlage unwiderruflich zurück", teilte die Stadt mit.

