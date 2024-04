Innenverteidiger Mats Hummels von Borussia Dortmund hat sich bei der bitteren 1:4-Pleite in Leipzig nicht ernsthafter verletzt. Der ehemalige Weltmeister habe eine Platzwunde am Schienbein erlitten, berichtete Trainer Edin Terzic nach dem Spiel und äußerte sich mit Blick auf den Champions-League-Kracher gegen Paris St. Germain am Mittwoch (21 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) optimistisch: "Er sah jetzt schon deutlich besser aus, so dass wir davon ausgehen können, dass es für Mittwoch kein Problem darstellen wird."

Hummels musste verletzt raus

Foto: IMAGO/osnapix / Titgemeyer/IMAGO/osnapix / Titgemeyer/SID/IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Hummels war bei den Sachsen in der 51. Minute ausgewechselt worden. Gegen PSG sollen außerdem die in Leipzig gesperrt fehlenden Emre Can und Ian Maatsen zurückkehren. Der zuletzt herausragend starke Marcel Sabitzer war wegen eines Infekts angeschlagen und kam bei RB nicht zum Einsatz.

Sportdirektor Sebastian Kehl wollte das Spiel mit Blick auf das Halbfinal-Hinspiel gegen Kylian Mbappe und Co. trotz eines "beschissenen Gefühls" nicht überbewerten. "Jetzt haben wir erstmal das Spiel heute zu verarbeiten", sagte Kehl: "Dann werden wir mit allem, was wir haben, uns gegen PSG am Mittwoch stemmen. Und dafür brauchen wir eine gute Stimmung. Wir brauchen am Ende eine Euphorie von außen. Wir brauchen unser Stadion. Wir brauchen Schwarz und Gelb."

