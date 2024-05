Guardiola kämpft mit City noch um die Meisterschaft

Laut des Managements von Pep Guardiola ist eine Rückkehr des Star-Trainers zum deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München zur neuen Saison ausgeschlossen. "Pep trägt den FC Bayern in seinem Herzen, aber er will Manchester City in diesem Sommer nicht verlassen. Er ist sehr glücklich und hat einen Vertrag bis 2025. Eine Rückkehr zum FC Bayern ist keine Option", teilte die Beratungsagentur Tacticgrup auf Sky-Anfrage mit.

Am Montag hatte das Fachmagazin kicker in seiner Ausgabe berichtet, an der Säbener Straße werde "getuschelt, dass die Bosse von einer Rückkehr Pep Guardiolas träumen". Der Katalane (53) trainierte den FC Bayern von 2013 bis 2016 und führte die Münchner dreimal souverän zur Meisterschaft, in der Champions League war dreimal im Halbfinale Endstation. Anschließend zog Guardiola weiter zu den Citizens, mit denen er im vergangenen Jahr das Triple gewann und in diesem Jahr noch gute Chancen auf den vierten englischen Meistertitel in Folge hat.

Die Münchner, die in der Bundesliga erstmals seit 2012 den Titel verpassten, sind zur kommenden Saison auf der Suche nach einem Nachfolger von Thomas Tuchel. Die Wunschkandidaten Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Julian Nagelsmann (deutsche Nationalmannschaft) und Ralf Rangnick (österreichische Nationalmannschaft) haben sich zu ihren Arbeitgebern bekannt bzw. ihren Vertrag verlängert (Nagelsmann).

