Davon träumen vier Rivalen: Der Henkelpott in Dortmund

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat durch den Einzug ins Finale der Champions League die Königsklassen-Träume von gleich vier Ligarivalen geschürt. Sollte der BVB das Endspiel am 1. Juni in London gewinnen und zuvor die Bundesliga-Saison als Fünfter beendet haben, würde sich auch der Sechste für die kommende Spielzeit der europäischen Eliteliga qualifizieren. Zwei Spieltage vor Saisonende kommen dafür noch Eintracht Frankfurt (45 Punkte), der SC Freiburg (41), die TSG Hoffenheim (40) und der FC Augsburg (39) in Frage.

Sechs deutsche Starter in der Champions League gab es in der Vergangenheit noch nie. In der kommenden Spielzeit treten in der reformierten Königsklasse 36 statt wie bisher 32 Mannschaften an. Den zusätzlichen fünften Startplatz hat sich die Bundesliga bereits über die aktuelle Rangliste der Europäischen Fußball-Union (UEFA) gesichert. Angesichts von jeweils acht Vorrundenpartien pro Team sind 40 Spiele mit deutscher Beteiligung schon garantiert.

Bayer Leverkusen, Bayern München, der VfB Stuttgart, RB Leipzig und auch der BVB sind qualifiziert. Sollten die Dortmunder den Cup holen und in der Liga auf Platz vier einlaufen, gäbe es keinen sechsten Startplatz für Deutschland. Das automatische Startrecht des Königsklassen-Gewinners für die nächste Saison hätte dann keine positiven Auswirkungen auf die Liga.

