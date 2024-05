Kapitän Christopher Trimmel von Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat unmittelbar vor dem wegweisenden Saisonfinale seinen Vertrag verlängert. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 37-Jährige ein neues Arbeitspapier, machte aber keine Angaben zur Laufzeit. Der Österreicher kam 2014 vom SK Rapid, spielt seither für den Hauptstadtklub und ist mit 332 Pflichtspielen aktiver Rekordspieler der Eisernen.

Christopher Trimmel spielt seit zehn Jahren in Berlin

"Gemeinsam haben wir mehr erreicht, als ich mir je erträumt hätte"

"Seit einem Jahrzehnt bin ich nun Teil der Union-Familie und gemeinsam haben wir mehr erreicht, als ich mir je erträumt hätte", sagte der Außenverteidiger, der es mit dem Klub aus der 2. Bundesliga bis in die Champions League schaffte: "Ich freue mich sehr darauf, weiterhin hier zu sein, die täglichen Entwicklungen hautnah mitzuerleben und meinen Beitrag dazu zu leisten."

Am letzten Spieltag geht es für den gebürtigen Burgenländer, der 25 A-Länderspiele für Österrreich absolvierte, und Union am Samstag an der "Alten Försterei" (15.30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) gegen den SC Freiburg um den Klassenerhalt. Um den Relegationsplatz noch zu verlassen, wird ein Sieg benötigt, bei einer Niederlage ist nach fünf Jahren Bundesliga auch der direkte Abstieg noch möglich.

