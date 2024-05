Magnus Carlsen spielt für den FC St. Pauli

Der FC St. Pauli hat nach dem Bundesliga-Aufstieg seinen ersten Starspieler verpflichtet - allerdings nicht für seine Fußball-Sparte. Schach-Mehrfachweltmeister Magnus Carlsen spielt in der kommenden Bundesliga-Saison für die Hamburger. Das teilte der Klub am Donnerstagabend mit. "Ich freue mich, Teil der coolsten Marke in Deutschland zu sein", sagte Carlsen.

Zustande kommt die Kooperation dank einer neuen Partnerschaft zwischen Paulis Schachabteilung und der Weissenhaus Chess Academy. Die Zusammenarbeit ist langfristig angelegt und wird auch gemeinsame kommunikative Maßnahmen mit Carlsen beinhalten. "Wir freuen uns alle riesig auf Magnus bei uns am Millerntor. Wir wollen uns langfristig 'oben' etablieren", sagte Thomas Schüttler, Abteilungsvorstand FC St. Pauli Schach.

