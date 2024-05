Harry Kane (r.) fehlt den Bayern

Foto: AFP/SID/Thomas COEX

Der Torrekord von Robert Lewandowski in der Fußball-Bundesliga wird weiter bestehen bleiben. Harry Kane vom deutschen Rekordmeister Bayern München fällt aufgrund seiner Rückenprobleme für das letzte Saisonspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aus. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft hat in dieser Saison bisher 36 Treffer erzielt, Lewandowski gelangen für die Bayern in der Spielzeit 2020/2021 41 Tore.

Der scheidende Bayern-Trainer Thomas Tuchel muss beim Saisonfinale auf zahlreiche Profis verzichten. Neben Kane fallen auch Leroy Sane, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Raphael Guerreiro aus.

