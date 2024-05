Marius Wolf wird den BVB verlassen

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Der ehemalige Nationalspieler Marius Wolf und Mateu Morey werden in der kommenden Saison nicht mehr für Borussia Dortmund auflaufen. Sportdirektor Sebastian Kehl gab die Entscheidung im Interview mit den Ruhr Nachrichten bekannt. "Beiden haben wir mitgeteilt, dass wir ihre Verträge nicht verlängern werden", sagte Kehl. Wolf und Morey werden vor dem letzten Bundesliga-Saisonspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Dortmund gegen Absteiger Darmstadt 98 verabschiedet.

Wolf war im Sommer 2018 von Eintracht Frankfurt zum BVB gewechselt, konnte aber nie vollständig überzeugen. Auch deshalb wurde er 2019/20 an Hertha BSC verliehen und in der darauffolgenden Saison an den 1. FC Köln. "Ihn reizt auch die Möglichkeit, vielleicht im Ausland noch eine neue Erfahrung zu sammeln", sagte Kehl. Insgesamt kommt Wolf auf 120 Pflichtspiele für den BVB.

Morey war seit 2019 für die Schwarz-Gelben aktiv, kam aber wegen viel Verletzungspech in fünf Jahren aber nur 32 Mal zum Einsatz. Er habe nie zeigen können, "was in ihm steckt", so Kehl.

Neben Wolf und Morey steht dem BVB außerdem noch der Abschied von Vereinslegende Marco Reus bevor, auch Otto Addo, der Nationaltrainer Ghanas wird, verlässt den Klub. Wie es indes mit den Leihspielern Ian Maatsen und Jadon Sancho weitergeht, ließ Kehl offen. Offenbar bemühe man sich aber um eine Weiterverpflichtung. Auch im Fall von Innenverteidiger Mats Hummels gibt es noch keine Entscheidung.

