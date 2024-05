Neuer kassierte im letzten Spiel vier Treffer

Foto: AFP/SID/MICHAELA STACHE

Manuel Neuer hat nach dem enttäuschenden Saisonfinale von Bayern München einen kompletten Wandel gefordert. "Es war eine sehr schwierige Saison für uns alle. Es muss einen Neustart geben", sagte der Kapitän nach dem 2:4 (2:1) bei der TSG Hoffenheim: "Dass es nicht so weiterlaufen kann, ist klar. Wir haben gute Spiele abgeliefert, aber nicht so konstant. Das ist unser größtes Problem."

Die Mannschaft müsse "ein ganz anderes Gesicht zeigen, um nächste Saison wieder angreifen zu können", führte Neuer aus: "Jeder ist in der Pflicht. Wir brauchen nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, wenn wir selber nicht performt haben." Generell lobte der 38-Jährige nochmals die Zusammenarbeit mit dem scheidenden Trainer Thomas Tuchel. Zugleich widersprach Neuer aber Medienberichten, wonach er und Thomas Müller persönlich für eine Verlängerung der Zusammenarbeit vorgesprochen hätten.

"So wie es in der Zeitung stand, war es komplett falsch. Thomas und ich sind nicht zum Trainer gegangen, das stimmt so nicht", betonte Neuer. Er glaube allerdings, dass in der Saisonendphase "was zusammengewachsen ist zwischen Mannschaft und Trainerteam, wir hatten eine positive Energie in der Truppe. Deshalb glaube ich, dass es nächste Saison grundsätzlich gut funktioniert hätte. Aber die Entscheidung ist so gefallen."

Generell sei ihm der Trainerverschleiß bei den Bayern derzeit zu hoch. Nun gelte es abzuwarten, "was passiert. Den Verantwortlichen vertrauen wir immer", so Neuer: "Wir werden sehen, was für eine Lösung gefunden wird. Es wird auf jeden Fall eine gefunden."

© 2024 SID