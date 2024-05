Phil Harres schließt sich den Störchen an

Holstein Kiel bastelt weiter am Kader für die erste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte und hat Mittelstürmer Phil Harres verpflichtet. Der 22-Jährige kommt vom Regionalligisten FC 08 Homburg, für den er in der abgelaufenen Saison in 34 Partien 24 Tore erzielt hatte und damit Torschützenkönig der Südwest-Staffel wurde. Die Verpflichtung verkündete Holstein am Mittwoch.

"Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Herausforderung hier in Kiel", sagte Harres: "Holstein hat in der Vergangenheit schon auf junge Spieler gesetzt, die eine sehr gute Entwicklung genommen haben. Diesen Weg möchte ich auch gehen." Bei den Störchen ist Harres nach Andu Kelati und Max Geschwill der dritte Neuzugang für die kommende Saison.

