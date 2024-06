Fahnenmeer auf dem adidas-Gelände

Die deutsche Nationalmannschaft kann die Unterstützung der Fans bei der Heim-EM auch in ihrem Turnierquartier in Herzogenaurach täglich spüren. Im und am "Home Ground" auf dem Campus-Gelände von Partner adidas hängen überall Fahnen, hauptsächlich von Amateurvereinen aus ganz Deutschland, aber auch von Fanklubs, Städten und Gemeinden sowie Klubs aus anderen Sportarten. Die von den Anhängern eingeschickten Flaggen sollen der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigen, dass die ganze Fußball-Nation hinter ihr steht.

"Wir kennen so ein Fahnenmeer aus dem Stadion. Es ist klasse, diese Unterstützung der Fans jetzt auch hier im Team Base Camp jeden Tag zu sehen", sagte Kapitän Ilkay Gündogan und ergänzte: "Im Namen der ganzen Mannschaft: Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben!"

Unter anderem haben die Heimatvereine der Nationalspieler Maximilian Mittelstädt, der SC Staaken aus Berlin-Spandau, und von Kai Havertz, Alemannia Mariadorf, ihre Fahnen eingesandt. Der Deutsche Fußball-Bund hatte zu dieser Aktion aufgerufen, rund 300 Flaggen wurden an den DFB-Campus nach Frankfurt geschickt. Einsendeschluss war Mitte Mai.

