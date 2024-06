Bayern-Präsident Herbert Hainer

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München spendet eine Million Euro für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe in Süddeutschland. Ziel sei es, teilte der Klub am Dienstag mit, den Betroffenen in Bayern und Baden-Württemberg schnelle und unbürokratische Hilfe zukommen zu lassen. Über die genaue Verwendung der Mittel werde man zeitnah entscheiden.

Einen Hilfsfonds in Höhe von 100.000 Euro legte zudem der Bayerische Fußball-Verband (BFV) auf. Am Rande des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine in Nürnberg (0:0) sagte zudem auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) umgehend seine Hilfe zu. Präsident Bernd Neuendorf und Schatzmeister Stephan Grunwald hätten "nicht gezögert, sondern gehandelt und unsere Stiftungssumme auf 200.000 Euro verdoppelt", sagte BFV-Präsident Christoph Kern: "Das ist ein tolles Zeichen."

"Das Hochwasser hat große Schäden und schreckliches Leid verursacht. Gerade in solchen Ausnahme-Situationen braucht es einen besonderen Gemeinschaftsgeist – wie das aktuell viele Menschen vor Ort an den Tag legen. Dem FC Bayern ist es ein Anliegen, Solidarität zu zeigen", betonte Bayern-Präsident Herbert Hainer.

Man stehe als FC Bayern "für Miteinander und Menschlichkeit", ergänzte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Der Klub setze sich deshalb "für diejenigen ein, die unverschuldet in Not geraten sind. Bei den Folgen dieser Naturkatastrophe direkt vor unserer Haustür muss man zusammenstehen, und wir wollen mit unseren Möglichkeiten den Betroffenen schnelle Hilfe zukommen lassen."

"Schnell, unbürokratisch und pragmatisch – diese Art der Unterstützung ist es, die die Menschen in unseren Vereinen jetzt brauchen. Nicht wenige von ihnen stehen quasi vor dem Nichts", sagte BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher.Kern.

© 2024 SID