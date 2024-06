Die Schweizer bejubeln den Treffer zum 1:0

Deutschlands EM-Gruppengegner Schweiz hat zehn Tage vor dem Turnierstart einen überzeugenden Erfolg eingefahren. Das mit reichlich Bundesliga-Erfahrung gespickte Team von Nationaltrainer Murat Yakin setzte sich im vorletzten Test in Luzern mit 4:0 (1:0) gegen Estland durch. Ihre Generalprobe bestreitet die Schweiz am Samstag in St. Gallen gegen Österreich.

Ungarn, ebenfalls Gegner der deutschen Mannschaft in Gruppe A, musste dagegen einen Dämpfer hinnehmen. In Irland kassierte das Team durch das 1:2 (1:1) die erste Niederlage seit September 2022. Adam Lang (40) glich nach der irischen Führung durch Adam Idah (36.) zunächst aus, Troy Parrott (90.+2) traf aber spät für die Iren zum Sieg.

Gleich fünf Profis aus Deutschland spielten bei den Ungarn von Beginn an, neben dem Freiburger Roland Sallai auch Hertha-Verteidiger Marton Dardai, Andras Schäfer (Union Berlin) sowie die Leipziger Willi Orban und Peter Gulacsi. Das letzte Testspiel vor der EM steht für Ungarn am Samstag in Debrecen gegen Israel an.

Die Schweiz ging durch einen sehenswerten Schuss in den Winkel von Steven Zuber in Führung (20.), Zeki Amdouni (47.), der Gladbacher Nico Elvedi (63.) und der frühere Münchner Xherdan Shaqiri (70., Foulelfmeter) legten im zweiten Durchgang nach. Aus der Bundesliga standen neben Elvedi auch Kapitän Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) und Silvan Widmer (FSV Mainz 05) in der Startelf.

Die deutsche Mannschaft trifft zum Abschluss der Gruppenphase (23. Juni) in Frankfurt auf die Schweiz. Zuvor ist Schottland am 14. Juni in München der erste deutsche Gegner, im zweiten Spiel trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Stuttgart auf Ungarn (19. Juni).

