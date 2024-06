Erhält Eintracht-Profivertrag: Junior Awusi Boddien

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sein 18 Jahre altes Talent Junior Awusi Boddien mit einem Profivertrag bis Juni 2026 ausgestattet. Der Kontrakt mit dem Spanier beinhaltet darüber hinaus eine Option auf ein weiteres Vertragsjahr.

Der Flügelspieler kam im Alter von elf Jahren ins Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht und durchlief seitdem alle Mannschaften bis zu den A-Junioren. In der vergangenen Saison kam der in Madrid geborene Boddien in der U19-Bundesliga Süd/Südwest verletzungsbedingt nur auf 13 Einsätze, erzielte dabei zwei Tore und bereitete fünf weitere vor.

© 2024 SID