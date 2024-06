Ist verletzt abgereist: Brajan Gruda

Offensivspieler Brajan Gruda hat das EM-Quartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach vorzeitig verlassen. Der U21-Nationalspieler vom FSV Mainz 05 habe eine muskuläre Verletzung in der Wade erlitten, das teilte sein Klub am Mittwoch mit. Eigentlich sollte der 20-Jährige bis nach der EM-Generalprobe am Freitag in Mönchengladbach gegen Griechenland beim Team bleiben.

Da einige Spieler aufgrund des Pokalfinals und Champions-League-Endspiels zu Beginn der Vorbereitung auf die Heim-EM gefehlt hatten, waren Gruda sowie Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach) zur Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann gestoßen. Ursprünglich sollte das Duo nur im EM-Trainingslager in Blankenhain dabei sein. Bereits in der vergangenen Woche teilte der DFB mit, dass beide Spieler länger bleiben werden.

Im Testspiel gegen die Ukraine (0:0) am vergangenen Montag in Nürnberg waren Gruda und Reitz nicht zum Einsatz gekommen.

