Soll Unions Angriff beleben: Ivan Prtajin

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat sich für die kommende Saison im Angriff verstärkt. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, kommt der kroatische Stürmer Ivan Prtajin vom Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden. Über die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der 28-Jährige, der seit 2022 bei den Hessen spielte, 13 Tore in Liga zwei und legte zwei Treffer auf.

"Mit Ivan bekommen wir einen sehr umworbenen, kopfballstarken, robusten und laufstarken Stürmer zu uns. Er will und wird sich in der Bundesliga beweisen und unserer Torgefährlichkeit und Flexibilität im Sturm guttun", sagte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball.

