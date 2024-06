Neuer Vertrag in Bremen: Justin Njinmah

Foto: AFP/AFP/Focke Strangmann

Justin Njinmah, Angreifer beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen, hat seinen Vertrag bei den Grün-Weißen vorzeitig verlängert. Das teilte der Verein am Donnerstagnachmittag mit. "Wir sehen ihn noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen und noch viel Potential bei ihm", wird Clemens Fritz, Leiter Profifußball beim SVW, in einer Mitteilung zitiert. Über die Vertragsdauer machte der Klub keine Angaben.

Njinmah habe sich in seinem ersten Profijahr gut entwickelt, lobte Fritz. Auch Trainer Ole Werner zeigte sich erfreut: "Justin hat sich in der abgelaufenen Saison sehr gut entwickelt und sich aufgrund von guten Leistungen einen wichtigen Platz in der Mannschaft erarbeitet. Wir sind überzeugt, dass er seine positive Entwicklung weiter fortsetzen wird."

Der 23-Jahre alte Njinmah blickt ebenfalls mit Vorfreude in die Zukunft: "Für mich persönlich fühlt es sich bei Werder sehr gut an und ich bin überzeugt, hier weitere wichtige Schritte in meiner Karriere gehen zu können."

Njinmah absolvierte in der zurückliegenden Saison 26 Spiele für Werder und erzielte dabei sechs Treffer. Der Offensivspieler ist seit dem vergangenen Sommer fester Bestandteil des Bremer Profikaders.

© 2024 SID