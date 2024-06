Nach dem Abschied von Trainer Edin Terzić - wir berichteten - setzt sich bei UEFA-Champions League-Finalist Borussia Dortmund der Umbruch auch in der Mannschaft fort. Der langjährige Nationalspieler Mats Hummels wird beim BVB nach SID-Informationen keinen neuen Vertrag erhalten und den Klub damit im Sommer verlassen. Zuerst hatten am Donnerstag die Ruhr Nachrichten berichtet.

Mats Hummels nimmt Abschied

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Auch Hummels selbst kommentierte die Vorgänge am Abend, äußerte sich dabei allerdings recht kryptisch. "Den heutigen Tag zusammenzufassen, wird auch für mich eine Herausforderung", schrieb er bei Instagram unter ein Selfie. Der Donnerstag hatte bereits am Mittag ein Beben in Dortmund gebracht, als der Verein das Ende der Zusammenarbeit mit Terzic verkündete.

Der Trainer hatte seinen Abschied in einer Videobotschaft selbst mitgeteilt, "der Neustart" nach einer wilden Saison mit der Teilnahme am Champions-League-Finale solle "von einem neuen Mann an der Seitenlinie begleitet werden". Zweifel hatten Terzic in seiner Rolle beim BVB meist begleitet, und zuletzt hatte auch Hummels sie mit einem umstrittenen Interview genährt.

Der Sport Bild berichtete er unter anderem von seinen Klagen über die unzureichende Taktik im Saisonverlauf, in Spielen gegen Stuttgart habe er sich etwa "in meiner Ehre gekränkt gefühlt, so in diesem Trikot auf dem Platz zu stehen. So unterwürfig, so fußballerisch unterlegen". Bei der Autorisierung herausgefilterte Aussagen Hummels sollen gar noch härter gewesen sein.

Der trotz zuletzt starker Leistungen nicht für die EM nominierte Hummels wird Dortmund nun zum zweiten Mal verlassen: 2016 schloss er sich nach acht Jahren seinem Ausbildungsklub Bayern München an, ab 2019 lief er dann wieder für den BVB auf. Es könnte ihn nun nach Italien ziehen, mehr als einen Interessenten aus der Serie A soll es geben. Weiter weg möchte Hummels wohl nicht, das hat familiäre Gründe: Sein Sohn wohnt in München.

© 2024 SID