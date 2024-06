Kapitän Ronaldo geht voran

Foto: AFP/SID/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Ruben Dias ist überzeugt: Alleine die Präsenz von Weltstar Cristiano Ronaldo kann Portugal den EM-Titel in Deutschland bescheren. "Er steht für Inspiration, erst steht dafür, dass alles möglich ist, dass Träume wahr werden können und du alles erreichen kannst", sagte der Verteidiger von Manchester City über den Rekordtorschützen: "Er ist unser Kapitän und natürlich folgen wir ihm bis zum Ende."

Den Anfang macht der Mitfavorit am Dienstag gegen Tschechien (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV). Für Ronaldo, Europameister von 2016, beginnt in Leipzig seine sechste EM, für Dias ein Abenteuer an der Seite eines Idols. "Vor allem möchte ich sagen, dass es eine Freude ist, ihn bei uns zu haben", sagte der 27-Jährige: "Mehr als alle kleinen und großen Dinge zeigt seine bloße Anwesenheit in diesem Moment seiner Karriere, dass er gewinnen will."

Ronaldo (39) hat bislang 207 Länderspiele bestritten und dabei 130 Tore erzielt. Nach seinem Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr, erzielte er 35 Tore in 31 Saisonspielen. Aber auch für Portugal war er zuletzt erfolgreich. In der EM-Qualifikation traf Ronaldo zehnmal, bei der Generalprobe gegen Irland erzielte er einen Doppelpack.

© 2024 SID