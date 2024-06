Kompany bei seiner Vorstellung in München

Foto: AFP/SID/Michaela STACHE

Trainer Vincent Kompany beginnt die Vorbereitung mit dem FC Bayern am 15. Juli und damit einen Tag nach dem Endspiel der Fußball-EM. Das gaben die Münchner am Mittwoch bekannt. Nach der ersten titellosen Saison seit 2011/12 soll der Belgier als Nachfolger von Thomas Tuchel den Rekordmeister zurück in die Erfolgsspur führen. Dazu stehen ihm nach der EURO und der Copa America zu Beginn der Vorbereitung sicher noch nicht alle Stars zur Verfügung.

Nach der medizinischen Untersuchung und Leistungsdiagnostik geht es am 17. Juli erstmals auf den Rasen, vom 22. bis 25. Juli in ein Kurztrainingslager am Tegernsee. Dort absolvieren die Bayern wieder ein Testspiel gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern.

Vom 31. Juli bis 5. August steht die Audi Summer Tour in Südkorea auf dem Programm mit einem Test gegen Tottenham Hotspur (3. August) in Seoul. Die Generalprobe vor dem Pokalspiel beim Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm (16. August) bestreiten die Bayern erneut gegen Tottenham am 10. August in London. Die Bundesligasaison beginnt in diesem Jahr am 23. August - diesmal zum Auftakt aber ohne die Bayern.

Meister Bayer Leverkusen eröffnet die Saison, nach elf Titeln in Serie findet auch der Supercup ohne die erfolgsverwöhnten Münchner statt: Am 17. August empfängt Doublegewinner Leverkusen den Bundesligazweiten VfB Stuttgart.

© 2024 SID