Schaut nicht nach Mbappe: Ronald Koeman

Bondscoach Ronald Koeman lassen die Spekulationen um eine mögliche Rückkehr von Frankreichs Superstar Kylian Mbappe im zweiten EM-Gruppenspiel kalt. "Ich kann mich nicht damit anfreunden, dass der eine schreit, dass er spielt, und der andere sagt, dass er nicht spielt", sagte der Trainer der Niederländer dem TV-Sender NOS vor dem Duell am Freitag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Leipzig.

Das Auftaktspiel der Franzosen am Montag gegen Österreich (1:0), in dem Mbappe einen Nasenbeinbruch erlitten hatte, habe er gesehen. "Aber ansonsten habe ich die Nachrichten um Mbappe überhaupt nicht verfolgt", sagte Koeman am Donnerstag: "Ob Kylian Mbappe morgen spielt oder nicht, ändert für uns nichts daran, wie wir in das Spiel gehen wollen."

Mbappe sei "natürlich sehr gut und entschlossen", aber Frankreich habe auch ohne den 25-Jährigen, der am Donnerstag mit einer Spezialmaske am Abschlusstraining des WM-Zweiten teilnahm, "so viele andere gute Spieler in ihren Reihen", betonte Koeman. Er will vor dem Topspiel der Gruppe D die Ruhe bewahren: "Wir werden die Aufstellung morgen eineinhalb Stunden vor dem Spiel bekommen, dann werden wir sehen."

