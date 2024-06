Janis Blaswich wird nach Salzburg ausgeliehen

RB Leipzig leiht Torhüter Janis Blaswich (33) für eine Saison an den Schwesterklub Red Bull Salzburg aus. Das teilten die Sachsen am Samstag mit. Blaswich war nach einer schweren Verletzung von Stammkeeper Peter Gulacsi im Oktober 2022 zur Nummer eins der Leipziger aufgerückt, musste sich nach der Rückkehr des Ungarn in der abgelaufenen Rückrunde aber wieder hinten anstellen.

"Trotz vieler Anfragen aus dem In- und Ausland war das Gesamtpaket Salzburg das Optimum für alle Seiten: Janis wird dort regelmäßig spielen, auch international", sagte RB-Sportdirektor Rouven Schröder: "Die Bedingungen und das Umfeld sind erstklassig – sowohl für ihn als Sportler als auch für seine Familie."

Insgesamt bestritt Blaswich bisher 64 Pflichtspiele für RB, 2023 gewann er mit den Leipzigern den DFB-Pokal. Im November vergangenen Jahres war er von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals für die Nationalmannschaft nominiert worden.

